Yasa dışı bahise geçit yok

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan çalışmalar sonucu; "Nitelikli Hırsızlık ve Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanma, Yasa Dışı Bahis ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği" suçlarına yönelik olarak 26 ilde düzenlenen operasyonlarda 86 şüpheli gözaltına alındı.

YASA DIŞI BAHİS, ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ

İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gözaltına alınan şüphelilerin, sosyal medya uygulamaları üzerinden "bakanlık yardımı, kolay ehliyet alma, klima satışı, kargo ile para gönderme ve ucuza tatil" vaadiyle vatandaşları dolandıran, vatandaşların banka ve kart bilgilerini kullanarak alışveriş yapıp, paralarını izinsiz havale ederek haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis reklamı veren ve yasa dışı bahis oynamayı teşvik edici paylaşımlar yaptığı belirlendi. İnternet ortamında kişisel verilerin sorgu paneli üzerinden ücret karşılığında sorgulanmasına imkan sağladığı tespit edildi. Açık kaynak araştırması sonucunda çocuk ve yetişkinlere ait müstehcen görüntüleri depoladığı ve bu görüntüleri yayınladığı belirlendi.

HESAPLARINDA 91 MİLYON TL TESPİT EDİLDİ

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, sahte ehliyet ve dijital materyal ele geçirilirken şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin Türk lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.