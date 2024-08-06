AK Partili Balyemez’den terleten sorular! Minare çalınmış, kılıf sonradan ayarlanmaya çalışılmış

AK Parti Buca Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez, Buca Belediye Meclisi'nin olağan Ağustos Ayı oturumunda verdiği soru önergeleriyle CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı terletti. Buca Belediyesinin satın aldığı araç ve gereçleri soran Balyemez, "Asfalt makinası ve ekipmanları hangi tarihte satın alındı? Ne kadar bedelle hangi usulle alındı? Asfalt makinası markası, modeli ve garanti süresi nedir? Asfalt makinası neden çalıştırılmıyor? Gerekçeleri nelerdir? Asfalt makinası ve ekipmanları ikinci el mi? Daha önce de bildiğiniz gibi belediye başkanımız 2 Mayıs'ta çıkarak 'Biz bu şantiyeyi 2 ay içerisinde devreye sokacağız' demişti. Belediye şirketi BUCAMAR bünyesinde bulunan parke kilit taşı makinesinin şu anki durumu nedir? Sistem faal olarak çalışmakta mıdır? Eğer faal durumda değilse gerekçeleri nelerdir? Aylık üretim kapasitesi ne kadardır? Belediyemiz dışında kurum ve kuruluşlara kilit parke taşı satışımız var mıdır? Var ise ne kadardır? Ve hangi kurum ve kuruluşlara satışı yapılmıştır? Kilim parke üretiminde toplam çalışan personel sayısı nedir ve bu personellerin vasıfları nelerdir" dedi.

ZEYTİNLİ TARLALARA UYGULANAN İMAR PLANI YANLIŞ

Balyemez üçüncü soru önergesinde, zeytinli tarla niteliğinde olan parsellere uygulanan imar planının yanlış olduğunu söyleyerek, "Buca Adatepe Mahallesi 750 ada 105 parsel ve 103 numaralı parsellere ilk ruhsat verildiği tarih olan 30 Haziran 2020 yılında parsellerin imar planındaki konumu nedir? 30 Haziran 2020 tarihinde verilen ruhsatlar imar mevzuatına uygun mudur? Mevcut yapı ruhsatlarının imar mevzuatına göre geçerlilik gerekçeleri nelerdir? Mevcut yapı ruhsatları mevzuatına uygun ise 2023 yılında Buca ve Büyükşehir Belediyesi tarafından plan tadilatına neden ihtiyaç duyulmuştur? Mevcut parsellere 750 ada ve 105 ve 103 parsellere çevre parsellerden ulaşan resmi bir yol var mıdır? 1/1000 ölçekli uygulama imar planında gösterilen bir yol var mıdır? Yükseköğretim alanında kalan iş yeri yapılmasına olanak tanıyan yasal mevzuat nedir? Şahıs ve şahıslar üzerinde bulunan imar planında yükseköğretim alanı olarak görülen alanlarda yurt yapabilmek için özel ibaresinin gerekip, gerekmediğini her iki halde de yurt yapılması gerekçeleri nelerdir? Şimdi burayla ilgili biraz da meclisimi bilgilendirmek istiyorum. Aynı zamanda buradaki 750 ada 105 ve 103 numaralı parseller zeytinli tarla. Tarımdan da hiçbir görüş alınmamış bir vasıf değişikliği yapılmadan buraya ruhsatlar 2021 yılında kesilmiş" diye konuştu.

MİNARE ÇALINMIŞ KILIF SONRADAN HAZIRLANMIŞ

Balyemez konuşmasına şu şekilde devam etti: "Ruhsatlar kesilirken de denilmiş ki; 33 parselin birine, 33 birine 25 bağımsız ofis ve iş yeri eklenmiş 2023'de de üniversitenin getirdiği bir plan tadilatıyla denilmiş ki bu bölgelerde AR-GE çalışmaları için, bilimsel çalışmalar için ofisler yapılabilir demiş. Ama siz buraya 2020'deki ruhsata zaten ofis ve iş yeri yazmışsınız yani minare çalınmış kılıf sonradan ayarlanmaya çalışılmış ama bu kılıf bu minareye uymaz efendim. Yani bunu da bu şekliyle meclisi bilgilendirmek isterken de bu ruhsatın incelenmesini talep ediyorum ve bu ruhsatın yanlış olduğunu bildiğim için de bunun da iptalini buradan yine meclisimizi bilgilendirerek sizin takdirlerinize sunuyorum"

İKİ YILDAN BERİ BOŞUNA PARA VERİLİYOR

AK Parti meclis üyesi verdiği dördüncü soru önergesiyle belediyeye bağlı şirketlerin yaptığı kiralama işlerini sorarak; "Şirketler ile ilgili verdiğimiz soru önergelerine lütfen cevap veriniz. 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanuna istinaden bakanlar kurulunca çıkarılan yönetmelik gereğince belediye şirketleri ile il özel idareleri tarafından kurulan şirketler anılan kanun hükmüne tabidir. 'Belediye şirketleri ilgili mevzuat kapsamında talepte bulunan kişilere bilgi vermekle yükümlüdür' hükmü bulunduğundan sorulara cevap verme zorunluluğu vardır. Soruyorum, 679/18 Sokak No:31'de bulunan taşınmaz belediyemizin hangi şirketi tarafından kiralanmıştır. Bu kiralamaya ödenen aylık kira bedeli nedir? Buraya kaç yıldan beri kira ödenmektedir? Kiralanan bu taşınmaz şu anda aktif halde kullanılmakta mıdır? Kiralanan taşınmaz faal değil ise neden kira sözleşmesi iptal edilmemektedir? Şimdi daha önce de verdiğim benzer soru önergelerinde Türk Telekom'un yerinin kullanılmadığı tespit edildi ve bu iptal edildi. Yani buraya zannedersem 2 yıldan beri boşu boşuna haybeye biz buraya belediye olarak para ödedik" ifadelerini kullandı.