Çiğli Belediyesi’nde işten çıkarılan 147 işçi 58 gündür eylemde

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi tarafından, belediye bünyesinden 10 Haziran'da çıkarılan 147 işçinin eylemleri 58 gündür devam ediyor. Çiğli Belediyesi'ne bağlı ÇİBEL Temizlik Hizmetleri ve Çiğli Gıda İnşaat Turizm şirketlerinde çalışan DİSK/Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube üyesi toplam 147 işçi, 'işveren tarafından iş akdinin feshi'ni içeren Kod-4 ile işten çıkarılmıştı.

CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM

İşlerinden çıkarılmalarının ardından 122'si ÇİBEL, 25'i ise Çiğli Gıda İnşaat Turizm şirketlerinde çalışan işçilerden birçoğu, Ankara'ya gelerek CHP Genel Merkezi önünde işten çıkarılma kararının geri alınmasını ve haklarının iade edilmesini talep etti. İşçiler taleplerinin yerine getirilmesi için de CHP Genel Merkezi önünde sloganlar eşliğinde oturma eylemi başlattı.

ÖZEL SİNİRLENDİ

İzmir Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilerin eylemi geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da ATO Congresium'da gerçekleşen CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının 15'inci Olağan Kurultayı'nda da devam etti. İşçiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kürsü konuşması esnasında, "Dik duran kadınlara hepinizi alıştıracağız" ve "Haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz" dövizleri taşıdı ve "İşimizi geri istiyoruz" sloganı attı. Kadın işçilerden biri ise "Biz CHP üyesiyiz. Önce bize sahip çıkın" diye seslenmiş bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel işçilerin salondan dışarı çıkarılmasını istemişti.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Bir yandan işçilerin eylemi devam ederken diğer yandan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işten çıkarmaları incelemek üzere İzmir'e müfettiş gönderdiği ortaya çıkmıştı.

İŞE İADE EDİLENE KADAR EYLEME DEVAM

Haftalardır aşırı sıcağa rağmen belediye önündeki bekleyişlerini sürdüren işçiler bir kez daha Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a seslendi. İşten çıkarmalardan ötürü büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten işçiler: "İçimiztde evinin kirasını ödeyemeyen, kredi kartının taksidini yatıramadığı için zor durumda kalan bir çok arkadaşımız var. Haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldık. Tek derdimiz evimize bir lokma ekmek götürebilmek. Sayın Başkandan kararını tekrar gözden geçirip iş akitlerine son verdiği işçileri işlerine iade etmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde işimizi, aşımızı geri alana kadar eylemlere devam edeceğiz." diye konuştu.