Belediyeler borç için başvuruyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere CHP'lilerin "borçların AK Parti döneminden kaldığı" yönündeki dayanaksız iddiaları boşa çıktı. Bazı belediyeler borçlarını ödemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarına ilişkin, sundukları yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda kendilerine başvuranlar olduğunu söyledi. Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtlayarak şunları söyledi: "Belediyelerden yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Gün geçtikçe daha çok belediye özellikle prim borçlarının yapılandırılması için bize başvuruda bulunacaktır."