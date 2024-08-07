En genç rehineydi, tarihi takasla yeniden doğdu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren geniş kapsamlı bir takas operasyonuna imza attı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük takas olarak tarihe geçen operasyon; takas yapılan kişi sayısının çokluğu değil, aralarındaki isimler açısından da tüm dünyada yankı uyandırdı.O isimler arasında vatana ihanetten 4 yıl hapis cezası alan en genç rehine Kevin Lick de (19) vardı. Alman baba ve Rus annenin tek çocuğu olan Kevin Lick, Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletindeki 13 bin nüfuslu Montabur Kasabası'nda 2005'te doğdu. Anne Wiktoria Lick doğumdan sonra eşinden ayrıldı, 2017'de ise Rusya'nın güneyindeki Maikop'a geri döndü. Annesiyle birlikte burada yaşayan Kevin Lick, askeri tesislerin fotoğraflarını çekerek Almanya'ya gönderdiği iddiasıyla 2023'te Soçi'de gözaltına alındı. Casusluk suçlamasıyla yargılanan Lick, 4 yıl hapse çarptırıldı. Rusya'da mahkûm edilen en genç rehine olan Lick, hücre hapsinde tutulurken hakkında takas kararı verildi. Uçakla önce Moskova'ya, ardından Ankara'ya uçan Lick, son olarak Köln'deki Konrad Adenauer Havalimanı'nda yakınlarına kavuştu. Lick kavuşmanın ardından "Yeniden doğdum" dedi.