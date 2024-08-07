Kırklareli’nde 2 aydı suç örgütü çökertildi... Suç örgütlerinin birbirleriyle husumetli oldukları ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da, "kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı" suçlarını işleyen liderliklerini Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; 8 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
"KAZDIKLARI KUYULARA DÜŞECEKLER"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.