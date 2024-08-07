Haberler Gündem Haberleri Kırklareli’nde 2 aydı suç örgütü çökertildi... Suç örgütlerinin birbirleriyle husumetli oldukları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 7.8.2024 09:00 Son Güncelleme: 7.8.2024 09:01

Kırklareli’nde 2 aydı suç örgütü çökertildi... Suç örgütlerinin birbirleriyle husumetli oldukları ortaya çıktı

Kırklareli’nde, ele başılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay’ın yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik Kırklareli merkezli 4 ilde güvenlik birimleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Organize suç örgütlerinin, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı suçlarını işledikleri öğrenildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kırklareli’nde 2 aydı suç örgütü çökertildi... Suç örgütlerinin birbirleriyle husumetli oldukları ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da, "kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı" suçlarını işleyen liderliklerini Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; 8 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

"KAZDIKLARI KUYULARA DÜŞECEKLER"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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Kırklareli’nde 2 aydı suç örgütü çökertildi... Suç örgütlerinin birbirleriyle husumetli oldukları ortaya çıktı
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