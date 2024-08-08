3 ilde FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Aydın'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Cezaevi Yapılanması ve finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde Aydın merkezli Denizli ve Erzurum illerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu cezaevindeki FETÖ tutuklu/hükümlülerine fon sağladıkları belirlenen 6 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalandı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.