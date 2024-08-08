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Giriş Tarihi: 8.8.2024 11:01

3 ilde FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Aydın merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
3 ilde FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Aydın'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Cezaevi Yapılanması ve finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde Aydın merkezli Denizli ve Erzurum illerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu cezaevindeki FETÖ tutuklu/hükümlülerine fon sağladıkları belirlenen 6 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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3 ilde FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
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