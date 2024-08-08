Direnme çağrısına uzmanlardan uyarı: Engellemek suçtur

Başıboş köpek sorunu ile ilgili yeni kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi üzerine başıboş köpek savunucuları belediye ekiplerine direnmek üzere mahalle grupları kurulması için sosyal medyadan çağrı yaptı. Oyuncu Güliz Gündüz, direnme çağrısı yaptığı paylaşımında, "Hayvanları vermeyebilirsiniz. Toplanırken bize haber verin. Mahalle grupları oluşturuyoruz ve sizler de oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz mahalle gruplarından şu bölgede şu hayvan şu anda toplanıyor. Bize desteğe gelir misiniz?' diyebilirsiniz" dedi. Bu direniş çağrısına emekli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demir bir uyarıyla yanıt verdi. Demir, "Başıboş köpeklerin toplanmasını engellemek suçtur. Görevi yaptırmamak için direnme suçudur. Direnme suçu, TCK'nın 265. maddesinde düzenlenmiştir. Görevi yaptırmamak için kamu görevlisine karşı direnme suçu işleyen kişiler 3 yıla kadar hapisle cezalandırılır" dedi.