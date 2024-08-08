İki operasyonda iki kritik isim yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; son bir haftada terör örgütü DHKP-C'ye yönelik iki kritik tespit yaptı. Terör örgütü DHKP-C'nin gizli faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tespitlerin ardından peş peşe iki operasyon düzenledi. İlk operasyonda; terör örgütü DHKP-C içerisinde faaliyetler yürüten ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan ötürü aranan İ.A., İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

SÖZDE "SORUMLU" DÜZEYDE İSİM

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Özel Harekat destekli ikinci operasyonu da terör örgütü DHKP-C adına faaliyetler yürüten ve terör örgütünün kritik isimlerinden biri olduğu ifade edilen M.D.'ye yönelik düzenlendi.

Terör örgütü DHKP-C adına eylem potansiyeli olduğu ve terör saldırısı arayışı içerisinde olduğu ifade edilen M.D. de operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütü DHKP-C içerisinde sözde sorumlu düzeyde olduğu iddia edilen M.D.'nin özellikle lise ve üniversite çağında olan öğrencilerin terör örgütü DHKP-C'ye katılımlarını sağlamak için çalışmalar yürüttüğü iddia edildi. Peş peşe iki ayrı baskınla yakalanan İ.A. ve M.D. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.