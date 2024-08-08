Karadağlı bakanın ilk ziyareti Ankara’ya

Karadağ Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine dün ilk resmi ziyaretini Ankara'ya gerçekleştirdi. İbrahimoviç, Karadağ'da Boşnak kökenli ilk dışişleri bakanı olmasıyla dikkat çekiyor. Ankara, NATO müttefiki Karadağ ile işbirliği ruhu içinde her alanda gelişen ikili ilişkileri daha da ileri taşımayı arzu ediyor. Türkiye 2023'te 85 milyon euroyla Karadağ'da yabancı yatırımlarda üçüncü sırada. İkili ticaret hacmi 197 milyon dolar seviyesine ulaştı. Özellikle altyapı, ulaşım, sağlık, eğitim ve bilişim alanları, işbirliği potansiyeli yüksek alanlar olarak ortaya çıkıyor.Ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik fırsatların ayrıntılı olarak görüşüleceği toplantıda, Karadağ'daki Türk yatırımları ve iş insanlarını ilgilendiren konular da gündeme gelecek. Balkanlar, İsrail- Filistin ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Karadağ'da Boşnak kökenli ilk Dışişleri Bakanı olan İbrahimoviç, Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanı olup Haziran 2023'te düzenlenen seçimlerde tarihi bir zaferle 6 milletvekili çıkardı. Ülkede, çoğunluğu Sancak bölgesinde olmak üzere 50 bin civarında Boşnak yaşıyor.