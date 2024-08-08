Lahey’de tarihi gün

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını sundu.Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi ve TBMM milletvekillerinden oluşan heyet, Türkiye'nin müdahillik beyanını dün UAD yazmanlığına iletti. Büyükelçi Selçuk Ünal ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Anayasa Komisyonu Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan'dan oluşan heyet, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına Türkiye'nin müdahillik bildirimini teslim etti. Türkiye böylece Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya'nın ardından UAD'deki Güney Afrika-İsrail arasındaki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan yedinci ülke oldu.Türkiye'nin bu müdahalesi, 1948 Soykırım Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerine bağlılığını vurguluyor. Diğer ulusların da ciddi insani krizleri ele alırken aynı yolu izlemeleri için bir emsal teşkil ediyor.Türkiye'nin beyanı, başvuruda bulunan diğer ülkeler arasında en ayrıntılı, kapsamlı ve iyi savunulmuş beyan olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin bu titiz yaklaşım, UAD'ye Soykırım Sözleşmesi'ni doğru bir şekilde yorumlaması için sağlam bir hukuki çerçeve sunuyor. Türkiye'nin sunumu, sözleşmenin 1, 2 ve 3. maddeleri kapsamındaki yükümlülükleri tanımlıyor ve soykırım eylemlerinin soruşturulması ve kovuşturulması için gerekli tedbirlere duyulan ihtiyacı vurguluyor.Türkiye'nin müdahalesinin ayırt edici özelliklerinden biri, İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere "İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki Politika ve Uygulamalarından Kaynaklanan Hukuki Sonuçlar"a ilişkin son UAD danışma görüşüyle uyumlu olması olarak değerlendiriliyor. Türkiye, bu şekilde hukuki argümanlarını güçlendirerek müdahalesinin önemini arttırıyor.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) yaptığı başvuruya ilişkin, "Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na yapmış olduğu bu başvuru, tüm insanlık adına ve insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir. Çağdaş Nazilerin vahşetlerine karşı insanlık adına atılmış güçlü bir adımdır. Netanyahu ve soykırım şebekesinin insanlığa karşı işlediği suçların, insani değerler adına mahkûm edilmesi için çalışmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. ANKARADışışleri Bakanı Hakan Fidan da müdahillik başvurusunun sunulmasının ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "İşlediği suçların cezasız kalmasından cesaret alan İsrail, her geçen gün daha fazla masum Filistinliyi öldürüyor. Soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı; İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır. Türkiye, bu yolda elinden gelen her türlü gayreti gösterecek." ANKARAGüney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'ye dava açtı. Divan, 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararında İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti. 24 Mayıs'ta da İsrail'in Refah kentine yönelik askeri saldırılarını derhal durdurmasına ve Gazze'de acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah Sınır Kapısı'nı açık tutması yönünde bir ihtiyati tedbir kararı aldı.BU zamana kadar Gazze'deki soykırıma ilişkin müdahillik bildiriminde bulunan en önemli ülke konumuna gelecek Türkiye'nin başvurusunun sembolik öneminin yanı sıra diğer bölge ülkelerinin de müdahil olma kararlarının güçlenmesine yol açması bekleniyor. Bugüne kadar Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya katılan ya da katılacağını beyan eden ülkeler Türkiye, Filistin Yönetimi, İspanya, İrlanda, Belçika, Mısır, Meksika, Kolombiya, Nikaragua, Libya, Maldivler, Şili ve Küba oldu. Bu ülkelerin talepleri henüz mahkeme tarafından onaylanmadı. İsrail lehine davaya katılma niyetini beyan eden tek ülke ise Almanya. Mahkeme, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı soykırım davasında da 32 müdahillik beyanını kabul etti. Dava sürecinin 4-5 yıl sürebileceği değerlendiriliyor. DIŞ HABERLER