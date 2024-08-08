MHP’li Başkan Akarfırat’tan tepki: CHP, Muğla halkının malını satıyor

MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, Muğla'da CHP'li belediyelerin taşınmazlarını satışa çıkarması nedeniyle açıklama yaptı. Başkan Akarfırat, "İhbar Ediyoruz: CHP, Belediyeler Aracılığıyla Muğla Halkının Malını Satışa Çıkarıyor!" dedi. Marmaris Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı 6. Olağan Toplantısı'nda kabul edilen belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışına izin verilmesiyle ilgili konuşan Başkan Akarfırat, "Marmaris halkı tarafından tepki aldı. Cumhur İttifakı temsilcileri Marmaris'te yaşayan herkesin mesuliyetinde olan, belediyeye ait taşınmazların borçlar bahane edilerek satılmak istendiğini söyledi. Halk karşı çıktı. Üstelik bu durumun bugün başlamadığını ve senelerdir bir alışkanlık gibi tekrar edildiğini ifşa ettiler" dedi. Satışın sadece Marmaris'te değil, ağırlıklı olarak tüm CHP'li belediyelerde yayıldığını belirten Akarfırat, "En son nasibini alan da Menteşe oldu. Menteşe Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 15 adet taşınmazdan; 1., 13. ve 14. sıra numarasında bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre 'Kapalı Teklif Usulü' ile diğer taşınmazlar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre 'Açık Teklif Usulü' ile ilandaki sırasıyla 'Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda' (İskender Alper Kültür Merkezi) 24.07.2024 tarihinde saat 14.00'de İhale Komisyonu (Encümen) tarafından alınan kararla satışa çıkarıldı" dedi.