Yeni yasa devrede... Sokak hayvanları doğal yuvalarına kavuştu

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanuna göre, sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar buralarda barındırılacak. Bununla ilgili çalışma yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkilileri, yemlikleri, sulukları, serinleme havuzları ve kulübeleri de içinde olan doğal yaşam parkı inşa etti.Sokak köpeklerine yönelik yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle de uygulama başlatılıp tedavisi ve bakımları tamamlanan köpekler sosyal medya hesaplarından sahiplendirilmeye başlandı. Burç Tabiat Parkı içinde 100 dönümlük alana kurulu Türkiye'de ilk olma özelliğindeki doğal yaşam alanına getirilen sokak köpekleri için beslenme noktaları, kulübe ve sundurmalar, sıcak havalara karşı serinleme havuzları, stres kontrolü için kum havuzları ve oyun parkuru bulunuyor. Bakıcılarının kontrolü altında yaşamlarını sürdüren sokak köpekleri burada doğayla iç içe vakit geçirirken sahiplendirilmeyi de bekliyor.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, yeni yasadan önce sahipsiz sokak köpeklerini tedavi ettirip sonra tekrar aldıkları bölgeye bıraktıklarını hatırlattı. Yasanın ardından hayvanların doğal yaşam alanında hayatlarını sürdürdüklerini ve sahiplendirme işlemleri için sosyal medya hesaplarının kendilerine çok yardımcı olacağını ifade etti. Özsöyler, "Yeni yasaya göre, başıboş ve sahipsiz köpekleri barınaklarımıza getirdikten sonra, ilk etapta sağlık kontrollerinden geçiriyoruz. Burada kısırlaştırarak bakımlarını yapıp barındırıyoruz. Bu doğal yaşam alanında şu anda 250 köpeğimiz bulunuyor" dedi. Yeni yasada bazı konuların yanlış anlaşıldığını ifade eden Özsöyler, ötanazi ya da uyutma gibi uygulamaların kesinlikle olmadığını, ilk amaçlarının sokak köpeklerini sahiplendirmek ya da yaşamlarını sürdürecek konforlu alanlar inşa etmek olduğunu kaydetti. DHA