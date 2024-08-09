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Giriş Tarihi: 9.8.2024 15:37

Ankara'da köprü ayağına çarpan otobüsün Ağrı'dan çıkış anı güvenlik kamerasında...

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı merkezli bir firmaya ait yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otobüsün Doğubayazıt Otogarı'ndan ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ankara’da köprü ayağına çarpan otobüsün Ağrı’dan çıkış anı güvenlik kamerasında...

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında köprü ayağına çarpan bir yolcu otobüsünde meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Ankara'da köprü ayağına çarpan otobüsün Ağrı'dan çıkış anı güvenlik kamerasında... | Video



Kazanın ardından, otobüsün Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki otogardan hareket anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza yapan otobüsün, Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıktığı ve Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait olduğu belirtildi. Otobüsün sürücüsünün kimliği henüz açıklanmazken, otobüsün dün sabah 09.35'te Doğubayazıt Otogarı'na giriş yaptığı ve burada bir süre yolcu aldıktan sonra hareket ettiği bildirildi.

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Ankara'da köprü ayağına çarpan otobüsün Ağrı'dan çıkış anı güvenlik kamerasında...
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