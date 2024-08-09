Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında köprü ayağına çarpan bir yolcu otobüsünde meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Ankara'da köprü ayağına çarpan otobüsün Ağrı'dan çıkış anı güvenlik kamerasında... | Video





Kazanın ardından, otobüsün Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki otogardan hareket anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza yapan otobüsün, Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıktığı ve Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait olduğu belirtildi. Otobüsün sürücüsünün kimliği henüz açıklanmazken, otobüsün dün sabah 09.35'te Doğubayazıt Otogarı'na giriş yaptığı ve burada bir süre yolcu aldıktan sonra hareket ettiği bildirildi.