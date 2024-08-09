Gazze için etkin adım

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme, 2.5 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastıyla ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu, Türkiye'nin bölgeye kalıcı barış ve huzuru getirici çözüm için çalışmaya devam ettiğini, Katar ile sonuç alıcı gayretleri artırma niyetinde olduklarını ifade etti. Erdoğan, İsrail'in hem Filistin toprakları hem de Lübnan'daki saldırıları ile bölgede gerilimi artırmaya çalıştığını, son günlerde iyice artan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun etkin adımlar atması gerektiğini belirtti.Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, Katar ile ekonomik ilişkiler başta olmak üzere siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda işbirliğini ileri noktalara taşıma kararlığının tam olduğunu, atılacak adımlarla iki ülke arasındaki dayanışmanın perçinleneceğini söyledi.Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yla telefonla görüştü. Erdoğan görüşmede Arnavutluk'ta FETÖ yapılanmasının son bulması için de gayretlerin süreceğine inand-ı ğını belirtti. Erdoğan savunma sanayii başta olmak üzere her alanda işbirliğinin güçlenmesine vurgu yaptı. ANKARA