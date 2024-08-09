İETT otobüsünün çarptığı binaya güçlendirme

Pendik'te önceki gün bir binaya çarpan İETT otobüsü, apartmandaki güçlendirme çalışmalarının ardından vinç yardımıyla çekildi. Orhangazi Mahallesi'ndeki binayı güçlendirme çalışmaları kapsamında, girişteki berber dükkanına 4 çelik destek kolonu yerleştirildi. Ekipler, kolon yerleştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından İETT otobüsünü vinç yardımıyla kaldırdı. Bu arada, kazada yaralanan 6 kişinin, tedavilerinin tamamlanması sonrası hastaneden taburcu edildikleri öğrenildi. Kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltılmış, apartmanın elektrik, su ve doğalgazı kesilmişti.