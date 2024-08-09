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Giriş Tarihi: 9.8.2024

İETT otobüsünün çarptığı binaya güçlendirme

İETT otobüsünün çarptığı binaya güçlendirme
Pendik'te önceki gün bir binaya çarpan İETT otobüsü, apartmandaki güçlendirme çalışmalarının ardından vinç yardımıyla çekildi. Orhangazi Mahallesi'ndeki binayı güçlendirme çalışmaları kapsamında, girişteki berber dükkanına 4 çelik destek kolonu yerleştirildi. Ekipler, kolon yerleştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından İETT otobüsünü vinç yardımıyla kaldırdı. Bu arada, kazada yaralanan 6 kişinin, tedavilerinin tamamlanması sonrası hastaneden taburcu edildikleri öğrenildi. Kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltılmış, apartmanın elektrik, su ve doğalgazı kesilmişti.
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İETT otobüsünün çarptığı binaya güçlendirme
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