Instagram’a VPN ile erişenlere SİBERAY’dan kritik uyarı

Instagram'a erişim yasağının ardından Türkiye'deki bazı kullanıcılar, VPN gibi sanal ağ araçlarını kullanmaya başladı. Ancak pek çok uzman, bu tür araçların güvensiz olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu konuda yapılan açıklamaların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığıda devreye girdi ve SİBERAY sosyal medya hesaplarından vatandaşlara uyarıda bulundu.

DİKKATLİ OLUN!

SİBERAY tarafından bu konuda vatandaşlara yapılan uyarıda, lisanssız ve kaynağı belirsiz yazılımların cihazlara zarar verebileceği belirtildi. VPN gibi internet erişim araçlarının zararlı yazılımlara kapı açabileceği uyarısında bulunan SİBERAY, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

SİBERAY'dan TAVSİYELER

SİBERAY, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, güvenli internet kullanımı için şu önerilerde bulundu.

1-Lisanslı Yazılımlar Kullanın

Cihazlarınızı korumak için lisanslı anti-virüs programları ve güvenlik duvarlarını tercih edin.

2-Kaynağı Belirsiz Uygulamalardan Kaçının

Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamaları cihazlarınıza indirmeyin ve yalnızca güvenilir çevrim içi mağazalardan uygulama yükleyin.

3-Düzenli Virüs Taramaları Yapın

Cihazlarınızda belirli aralıklarla virüs taramaları gerçekleştirerek güvenliğinizi artırın.

4-Erişim İzinlerine Dikkat Edin

Uygulamalara verdiğiniz kamera, kişi listesi gibi erişim izinlerini gözden geçirin ve kullanılmadığında bu izinleri devre dışı bırakın.