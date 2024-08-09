Konya Şehir Hastanesi 4 yılda 9 milyon hastaya hizmet verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastanelerinin en önemli parçalarından birini de Konya Şehir Hastaneleri oluşturuyor. İç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere bölgenin sağlık üssü konumundaki Konya Şehir Hastanesi, 5 Ağustos 2020 tarihinde ilk hasta kabulüne başladı.

Ekim ayında da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirildi. 1250 yatak kapasiteli hastanede kemik iliği nakil merkezi, yanık tedavi merkezi, kapsamlı onkoloji merkezi, çocuk ve erişkin kalp merkezi, inme merkezi, hiperbarik oksijen tedavi ünitesi, tüp bebek merkezi, genetik hastalıklar tanı merkezi, radyoaktif iyot tedavi merkezi, girişimsel radyoloji, uyku laboratuvarı, perinatal merkez ve GETAT gibi özellikli sağlık hizmetleri de vatandaşlara sunuluyor.

4 YILDA 9 MİLYON HASTA

Konya Şehir Hastanesi'nde geçen 4 yılda toplam 8 milyon 929 bin 783 hasta gelerek tedavi gördü. Uçak ve helikopter ambulansla il dışından gelen 196 hastanın 167'si de yine Şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

BÖLGEDE ÖNEMLİ ROL ÜSTLENİYOR

Konya Şehir Hastanesi'nin açıldığı günden bu yana en iyisini yapma gayreti içerisinde olduğunu ve bu başarıya ulaştığını vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Koç SABAH'a konuştu. Şehir Hastanesinin bölge için çok önemli bir güç olduğunu belirten Prof. Dr. Koç, "Konya Şehir Hastanesi, şehrimiz ve bölgemiz adına çok önemli bir rol üstlenerek şehrimizde bakılan hastaların yüzde 50'sini kabul eden marka hastane olmuştur. Kısa sayılabilecek bir sürede bu seviyelere gelebilmek ancak özverili çalışma ve nitelikli hizmet sunma ile mümkündür. Konya Şehir Hastanesi'nin vatandaşlarımızın ilk tercihi konumuna gelmiştir. 4 yıl gibi bir sürede yaklaşık 9 milyon vatandaşa sağlık hizmeti sunduk. Bu rakam Konya Şehir Hastanesi'nin şehrimiz ve bölgemiz adına üstlendiği rolü göstermektedir" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK YERİNDEN HASTA GELİYOR

Türkiye'nin birçok noktasından hasta kabul ettiklerini belirten Prof. Dr. Koç, "Hastanemizde her türlü teknik donanımımız mevcut. Alanında uzman hekim ve sağlık çalışanlarımız 7/24 görev yapıyor. Çocuk KVC bölümümüze hava ambulansıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Antalya, Trabzon, Sivas, Kayseri, Hakkâri, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi farklı şehirlerden hasta transferi yapılıyor. Aynı şekilde diğer bölümlerimize de il dışından hastalarımız gelerek tedavilerini oluyor" ifadelerini kullandı.