Murat Ongun’un yalanını İBB’nin kendi sitesi çürüttü! Açıkladığı verilerin hepsi birbiriyle çelişti...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı 2019 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan profesyonel itfaiye personel sayısı ile ilgili verilerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın sayfasında yer alan bilgilerle Ongun'un paylaştığı verilerin birbiriyle çeliştiği ortaya çıktı.

Ongun, yaptığı paylaşımda "2019'da İstanbul'daki itfaiye eri sayısı 4.263 değil 2.254. 2024'te de 4.642 değil 2.739. Sayın Bakanın kamuoyuna aktardığı itfaiye personeli sayıları ne yazık ki doğru değildir. Keşke bugün 4642 itfaiye personelimiz olsaydı" dedi.

Ongun'un 2019 verisi olarak açıkladığı 2 bin 254 personel itfaiyeci sayısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı resmi internet sayfasında 4 bin 263 olarak yer alıyor. Yine Ongun'un 2024 yılı verisi olarak paylaştığı 2 bin 739 olarak açıkladığı profesyonel itfaiyeci sayısının da İBB'nin resmi sitesinde 4 bin 635 olarak yer alıyor. Kısacası Murat Ongun'un açıkladığı rakamlar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesinde yer alan rakamlar tutarlılık göstermemektedir.