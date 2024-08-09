Son dakika haberi! Katil İsrail dünyanın gözü önünde masum Filistin halkını katletmeye ve soykırım politikasını sürdürmeye devam ediyor. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.
Son dakika haberi... Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.
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SON DAKİKA | Katil İsrail okula saldırdı: 100 Filistinli şehit oldu!