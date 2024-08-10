Bakan kurum: Biz İstanbul’da deprem dönüşümü yaparken onlar, Paris’in balo salonlarında keyif çatıyorlar

"BİZİ İFTİRA ÜRETİRKEN DEĞİL KÖRFEZ'İN TEMİZLİĞİNDE GÖRECEKSİNİZ"

Parti teşkilatlarına seslenen Bakan Kurum şu mesajları verdi: Şundan emin olun. Milletimiz halen bize, AK Partimize, Cumhur İttifakımıza güveniyor. Milletimiz, yerel seçimlerde bize 'Kendi öz evladına oğluna-kızına nasihat eder gibi' ince bir mesaj verdi. 'Yarın yine sandığa gideceğim. Sen eksiklerini gider; benim oyum yine sana' dedi. Şimdi bize düşen; partimize gönül vermiş her bir kardeşimizle milletimize koşmaktır. 2002'nin kendi şartları olduğunu, artık 2024'ün kendi şartlarıyla geldiğini unutmadan koşacağız. Milletimizin nabzını daha iyi tutacağız; beklentilerini en hızlı şekilde karşılayacağız. Milletimizin hoşnutsuz olduğu alanları bizzat sahada tespit edeceğiz. Ve tüm gücümüzle bu sorun alanlarının üzerine gideceğiz, çözeceğiz. Heyecanımızı kaybetmeyeceğiz. Her gün sanki yarın seçim varmış gibi çalışacağız. Bizi iftira üretirken değil, Körfez'in temizliğinde göreceksiniz.