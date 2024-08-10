Başkan Erdoğan Çukurova Uluslararası Havalimanı Açılış Töreni’nde konuşuyor

Çukurova Uluslararası Havalimanı düzenlenen törenle açılıyor. Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Çukurova Havalimanı'nın açılışını sizlerle birlikte yapmaktan memnuniyet diliyorum. Sözlerimin hemen başında bu eserin bölgemize kazandırılmasında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, tüm işçi kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum.

Bugün bir vizyon projesini daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Havalimanımızın yıllık kapasitesi 9 milyondur.

Üst yapı tesislerimizin toplam kapalı alanı 212 bin 180 metrekareyi buluyor.

Havalimanımızın inşasında bölgemizin simgelerini kullanmaya gayret ettik. Akdeniz'de yaşayan tüm kardeşlerimizin benimseyeceği bir yaklaşımla Çukurova Havalimanı'mız inşa edildi.

Son yıllarda ülkemize kazandırdığımız pek çok eseri Kamu Özel Ortaklığı ile gerçekleştirdik. Bu sayede Türkiye ekonomisine ciddi katma değer oluşturduk. Çukurova Havalimanı'nın inşasının toplam yatırım miktarı 608 milyon Euro'dur. Devletimiz buradan toplam 200 milyon Euro kira bedeli elde edecektir. Havalimanımız tüm Çukurova'nın ekonomik hayatına önemli katkılar yapacak 3 bin kişiye istihdam olacaktır. Havalimanı'mız Adana ve Mersin'in tam ortasına konumlandı.

Çukurova Havalimanımızı, Mersin, Adana ve Gaziantep hızlı tren hattımıza entegre ediyoruz. Hızlı trenlerle Mersin adana arası seyahat süresi 35 dakikaya inecek. Adana ve Mersin'den trene binen kardeşlerimiz 23 dakikada havalimanımıza ulaşacak.

Bütün vatandaşlarımızn böyle bir yatırımdan sevinç duyması gerekir. Bazı vatandaşlarımızın dile getirdiği hususları gayet doğal karşılıyoruz. Bizim doğal bulmadığımız, muhalefetin iztemezükçü tavrıdır.

Şakir Paşa Havalimanı kapatılmayacak. Burası bir eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan bir muhalefet olmaz. Dünyanın neresinde böyle bir muhalefet vardır. Havalimanından rahatsız olan bir muhalefet olabilir mi? Hem bu ülkede dikili bir ağacınız yok, hem de bizi bir üst lige taşıyacak eserlerimize laf söylüyorsunuz. Bunun adı hasetliktir. Halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye gelince para yok, cümbür cemaat Paris'e gitmeye gelince para çok.