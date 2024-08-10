Başkanlar keyifte işçiler cefada

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li belediye başkanları, ailelerinin de katıldığı Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'nda sefa sürmeye devam ediyor. İmamoğlu'nun, 'İstanbul'un tanıtımı' ve 2036 olimpiyat adaylığında lobi faaliyetleri yürütmek amacıyla düzenledikleri after party, rakı ve beyaz şarap eşliğinde gerçekleştirilen semazen gösterisiyle başlayıp darbuka şov ile devam etti. Katılımcılar ilk gün olduğu gibi yerli ve yabancı alkoller eşliğinde hazırlanan özel tadımlıkları denedi.Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi tarafından özel olarak tutulan Fransa'da yaşayan Türk şef Ecem Karakuş, organizasyon için özel menü hazırladı. Milyonlarca liranın saçıldığı partinin görüntülerini gören vatandaşlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.Eşi ve kızıyla birlikte olimpiyat oyunlarını takip eden ve akşamları da partileyen İmamoğlu'nun izin yerine görevlendirme yazdığı, izin kullanım süresini az gösterme amacıyla yurtdışı tatillerinin tümünü görevlendirme adıyla gerçekleştirdiği öne sürüldü.Öte yandan İBB iştiraki İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletme Tic. A.Ş. tarafından "uçak bileti, konaklama ve ulaşım hizmeti alım işi" adıyla iki farklı ihale açıldığı, iki ihaleyi de toplam 10.5 milyon lira üzerinde bir bedelle Erdem Turizm Yatırım İnş. Paz. San ve Tic. Ltd. Şti'nin aldığı öğrenildi.