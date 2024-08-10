Göçmen düşmanları gurbetçileri de hedef aldı

Son günlerde yurtdışından Türkiye'ye gelen Türk vatandaşlarının araçlarına yönelik münferit saldırıları AK Parti takibine aldı. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türk vatandaşlarına yönelik ırkçı saldırıların sona ermesi ve konuyla ilgili bilgi vermek için İçişleri ve Adalet bakanları ile görüşeceğini bildirdi. Türkiye'de göçmen düşmanlığı yapan bazı kesimlerin şimdi de yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını hedef aldıklarını ve araçlarına zarar verdiklerini belirten Sırakaya, SABAH'a şu açıklamalarda bulundu: Yurtdışından ülkemize gelen vatandaşlarımızın araçlarına asit dökülüyor, arabalar çiziliyor. Tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlarımıza yapılan çirkin saldırıları kınıyoruz. Özellikle göçmen düşmanlığı, düzensiz göçmen konusunda, Suriyelilerle ilgili düşmanlık üreten kesimlerin yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik oluşturmaya çalıştıkları bir durum söz konusu. Bu konu ile ilgili AK Parti dışında sesini yükselten bir siyasi partinin varlığını görmüyoruz. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye ekonomisine ve yurtdışında Türkiye'nin gönül elçiliği yapması noktasındaki her bir gayretine rağmen bu insanları bu topraklardan soğutmak için çaba sarf ediyorlar. Yurtdışında zaten ilgili ülkeler gerekli çabayı gösteriyor. Öyle anlaşılıyor ki burada da ya en hafif deyimle bilgisizlikten kaynaklı bu insanlara yönelik toplumu da bir şekilde bilinçsiz ve orantısız şekilde kışkırtan bu eylemlerin sonucunu görmeye başladık. Bu da beni tedirgin eden bir süreç."