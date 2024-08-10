Petrol keşiflerinde emeği vardı

TPAO Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Salih Bülent Sadioğlu (53), geçtiğimiz gün Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde kaldığı otel odasında kalp krizi sonucu vefat etti. Sadioğlu için Ankara Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Sadioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve çalışma arkadaşları katıldı. Salih Bülent Sadioğlu'nun cenazesi, Karşıya Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sadioğlu'nun başta Şırnak Gabar Dağı'nda Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın olmak üzere Diyarbakır, Van ve Hakkâri'deki petrol çalışmalarında önemli bir rol aldığı öğrenildi. Sadioğlu'nun Irak sınırına sıfır noktada yer alan Hakkâri'nin Derecik ile Van-Şırnak-Hakkâri üçgeninde yer alan Körkandil bölgesindeki petrol arama çalışmalarıyla ilgili bölgeye geldiği öğrenildi.