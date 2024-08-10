Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Katil İsrail okula saldırdı: 100 Filistinli şehit oldu!
Giriş Tarihi: 10.8.2024 06:07 Son Güncelleme: 10.8.2024 07:08

SON DAKİKA | Katil İsrail okula saldırdı: 100 Filistinli şehit oldu!

Son dakika haberi! Katil İsrail dünyanın gözü önünde masum Filistin halkını katletmeye ve soykırım politikasını sürdürmeye devam ediyor. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

AA
SON DAKİKA | Katil İsrail okula saldırdı: 100 Filistinli şehit oldu!

Son dakika haberi: İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.

SABAH NAMAZI KILINIRKEN SALDIRDILAR!

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.

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SON DAKİKA | Katil İsrail okula saldırdı: 100 Filistinli şehit oldu!
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