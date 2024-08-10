Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Türkiye'den soykırımcı İsrail'in okul saldırısına tepki: Kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etme girişimi
Giriş Tarihi: 10.8.2024 14:32 Son Güncelleme: 10.8.2024 14:53

SON DAKİKA! Türkiye'den soykırımcı İsrail'in okul saldırısına tepki: Kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etme girişimi

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in gerçekleştirdiği okul saldırısına tepki gösterdi. Bakanlık, "Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir. İsrail’i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA! Türkiye’den soykırımcı İsrail’in okul saldırısına tepki: Kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etme girişimi

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, "İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir." açıklamasında bulundu.

Bakanlık, "Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir. İsrail'i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır." dedi.

SABAH NAMAZINDA SALDIRDILAR

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.

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SON DAKİKA! Türkiye'den soykırımcı İsrail'in okul saldırısına tepki: Kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etme girişimi
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