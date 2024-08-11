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Giriş Tarihi: 11.8.2024

AK Parti kuruluş yıldönümüne hazırlanıyor

ANKARA
AK Parti kuruluş yıldönümüne hazırlanıyor
AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yılı 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak. Kutlamalar, görkemli ama aşırıya kaçmayan bir programla gerçekleşecek. Etkinliklerde, partinin kurucuları ile o günden bugüne görev yapmış olan bütün AK Parti emektarlarıyla birlikte geçen süreci ve Türkiye Yüzyılı vizyonu değerlendirilecek. Kutlama programında tasarruf tedbirleri gözetilirken, "görkemli ama aşırıya kaçmayan, sade ve etkili bir kutlama programıyla milletin huzuruna çıkılacağı" vurgulanıyor. Kutlama programında AK Parti'nin serencamını, milletle bütünleşmesini anlatan gösterinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı olacak. 14 Ağustos'taki kutlama programında partiye katılımlar da gerçekleşecek.
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AK Parti kuruluş yıldönümüne hazırlanıyor
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