Emeklilere ‘hasbihal’ çayı 1 TL

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2024 Emekliler Yılı çerçevesinde, Ayasofya sahilinde yer alan Hasbihal Cafe'nin açılışını yaptı. Emeklilere yönelik hizmetlerin bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bu kafede bedeli bir kazanç ya da maliyet olarak görmeyin. Sadece işin bir iç disiplini olsun diye sembolik de olsa bir fiyat belirledik. Bu konuda bize her zaman desteklerini esirgemeyen sayın valimize, milletvekillerimize, il başkanımıza, yöneticilerimize ve değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kafemiz hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar, "Çalışan herkesin bir gün emekli olacağını unutmaması gerekir. Yerel yöneticilerimizin biz emeklilere sunduğu bu hizmetler, asla küçümsenemez ve unutulamaz. Başkanımız Ahmet Metin Genç'in sağladığı imkânlarla beşinci kez Çanakkale'ye gitmenin onurunu yaşadık" dedi. Hasbihal Cafe'de, emeklilerin keyifli vakit geçirebilmeleri için çeşitli içecekler uygun fiyatlarla sunuluyor. Çay 1 TL, limonata 4 TL, soda 8 TL ve su ise 3 TL.