Instagram 1,5 milyon takipçili fenomen hesabını kapattı: Oğuzhan Alpdoğan isyan etti!

Instagram'ın açılması ile birlikte saat 21.30 civarında, diğer kullanıcılar gibi Instagram'a girmeye çalışan Oğuzhan Alpdoğan, hesabının kapatıldığını fark etti. Bu duruma oldukça tepki gösteren Alpdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Instagram hesabım hiçbir sebep yokken kalıcı olarak kapatılmış. İçeride 1,5 milyon takipçim kaldı!" ifadelerini kullandı.

"1,5 MİLYON TAKİPÇİM İÇERİDE KALDI!"

Geçtiğimiz hafta erişime kapatılan Instagram, yapılan görüşmeler sonrasında yeniden aktif hale getirildi. Milyonlarca kullanıcı, platforma geri döndü. Ancak Kocaeli'de yaşayan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan için bu dönüş gerçekleşemedi. Alpdoğan Instagram'a girmek istediğinde beklenmedik bir durumla karşılaştı ve hesabının kapatıldığını gördü.

Twitter üzerinden yaşadığı durumu paylaşan Alpdoğan, yaşanılan olaya tepkisini dile getirerek, "Instagram hesabım hiçbir neden olmadan kapatıldı. Yetkililere sesleniyorum, hesabımı geri açın! 1,5 milyon takipçim içeride kaldı!" yaşadığı mağduriyeti duyurdu.

Sosyal medya fenomeni, hesabının geri açılıp açılmayacağı konusunda hala belirsizlik yaşıyor ve takipçileriyle iletişime geçebilmek için yetkililerden yardım bekliyor.