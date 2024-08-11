Instagram erişime açıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Türkiye'deki katalog suçlara uymadığı için 2 Ağustos tarihinde erişime engellenen Instagram, 8 günün ardından dün akşam 21.30'da yeniden açıldı. Bugüne kadar birçok zararlı içeriği kaldırmayan Instagram, son olarak Türkiye'nin Filistin tutumuna aykırı hareket ederek bardağı taşırmıştı. Sorunun aşılması için Türkiye yapıcı bir tutum sergilerken, Instagram'ın sahibi META yetkilileri ile yaplan 3 toplantıda hassasiyetler ve talepler iletildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün akşam yaptığı açıklamada, "Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine (dün) saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız" dedi. META'nın kabul ettiği ve uyacağı kurallar şu şekilde:Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında; katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların kaldırılabilmesi için yapılacak çalışmanın akabinde derhal kaldırılması sağlanacak. Bu kapsamda, Türkiye hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili bir müdahale yapılacak.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır. Hesaplar, herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar, tekrar erişime açılacaktır. Hesap sahiplerinin hakları gözetilerek, adil bir uygulama süreci yürütülecektir.PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içerikler, META Platforms tarafından kaldırılması için gerekli özen gösterilecektir. Bununla birlikte, terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele konusunda etkin bir yaklaşım benimsenerek, güvenlik ve kamu düzeni korunacaktır. Bu düzenlemeler çerçevesinde; Türkiye'deki dijital ortamda güvenliğin artırılması, yasal yum, kullanıcı haklarının korunması ve adil bir denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik önemli kazanımlar elde edilmiştir. Meta Platforms'a bildirilen katalog suçlar ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır. Bundan sonra da dikkatle uygulanmaya devam edilecektir.