Nobel’e aday gösterildigösterildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, engellilerin hakları için verdiği mücadeleden ötürü Avrupa Ekonomik Senatosu (European Economic Senate-EES) tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Bayram, "Şahsımı, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren Avrupa Parlamentosu (EES) Avrupa Ekonomik Senatosu'na şükranlarımı sunuyorum" dedi. Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Bayram, engelli hakları konusunda uzun yıllar verdiği mücadeleyle tanınıyor. Avrupa Ekonomik Senatosu Fahri Senatörü de olan Bayram'ın hayat hikâyesinden esinlenilerek çekilen ve engelli bir insanın mücadelesini anlatan Buğday Tanesi adlı film, 2 Aralık 2022'de vizyona girmişti.