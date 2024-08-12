AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor

"KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASI GERÇEK DIŞI"

Cumhurbaşkanımızdan Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderilmedi. Söz konusu iddialar gerçek dışı. Bu beyan doğru değil.

"KİMSENİN DIŞLANMADIĞI POLİTİKADAN YANAYIZ"

Başından beri Irak'ta kimsenin dışlanmadığı politikadan yanayız. Türkmenlerin Arapların dışlanmasının doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Bu Irak için iyi değil Kerkük için de yanlış yaklaşımdır. Diğer Arap guruplarını dışlayan yaklaşım da yanlıştır. Bu seçim bu çerçeveye aykırı seçimdir.