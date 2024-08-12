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Giriş Tarihi: 12.8.2024 11:18

Göçükle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Tuzla'da bir villa şantiyesinde yaşanan göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişinin ise aranmasına devam edildiği bildirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Göçükle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Tepeören Mahallesi'nde dün bir villanın alt yapı çalışmaları sırasında yaşanan göçükte 2 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan incelemelerde, Villa inşaatında kanal döşemesi için kazı yapıldığı sırada C.Ö. ve S.İ. isimli işçilerin kanal borusu temizliği yapmak için 5 ile 6 metre yüksekliğindeki alana indikleri sırada toprak kayması meydana gelerek göçük altında kaldıkları anlaşılmıştır. E.U. ve Ö.K. isimli kepçe operatörleri, S.A. ve K.A isimli kırıcı operatörleri olay sonrasında gözaltına alınmış, müteahhit olan şüpheli M.Z.V.'nin ise Muğla ilinde yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Göçükle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
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