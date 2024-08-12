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Giriş Tarihi: 12.8.2024 11:24

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı: 3 yaralı

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi yaralandı.

AA
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı: 3 yaralı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın yayımladığı habere göre İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yer alan Kefr Kila beldesine hava saldırıları düzenledi.

3 KİŞİ YARALANDI

Saldırının ardından Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava saldırılarında 3 kişinin yaralandığı ve hastanelere sevk edildikleri aktarıldı.

KEFR KİLA BÖLGESİ HER GÜN SALDIRILARA MARUZ KALIYOR

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır bölgesinde devam eden "kontrollü çatışmalarda" Kefr Kila beldesi neredeyse her gün saldırılara maruz kalıyor.

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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı: 3 yaralı
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