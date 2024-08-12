Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: Emeklilerimiz için sinemalarda yüzde 30 indirim

Kültür ve Turizm Bakanlığı, emekliler için sinemalarda yüzde 30 indirim yapılacağını açıkladı. Bakanlık sosyal medya platformu X'den yaptığı açıklamada "Emeklilerimiz için sinemalarda yüzde 30 indirim! Sinema Genel Müdürlüğümüz ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) arasında yapılan protokolle emeklilerimize sinema salonlarında yüzde 30 indirim sağlanacak" dedi.

EMEKLİ KARTI İLE İNDİRİMLİ BİLET



Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında şunları söyledi: "Emekli kimlik kartınızı göstererek, SİSAY üyesi sinema salonlarından indirimli bilet alabilirsiniz. Emeklilerimizin kültürel etkinliklerden daha fazla faydalanmasını ve sosyal hayata aktif bir şekilde katılmalarını destekleyen projeleri ve iş birliklerini sürdürmeye devam edeceğiz."