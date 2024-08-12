Mine kaymakam kız çocuklarının rol modeli oldu

Kayseri'nin tek kadın kaymakamı olan Mine Kurt (24), 10 ay önce atandığı Özvatan ilçesinde alışageldik kaymakam imajının dışına çıkarak halkın arasına karıştı. Tarlada, sokakta, kahvehanede ve köy meydanlarında vatandaşlarla birlikte oturan Kaymakam Mine kurt, kısa sürede halkın sevgisi ve takdirini kazandı. Makamından çok sahada olan Kaymakam Kurt, kendi özel aracıyla köyleri bir bir ziyaret etti. Kaymakam olduğunu söylemeden vatandaşların sorunları dinleyen Mine Kurt; "Kaymakam olduğumu söylemeden vatandaşlarımızdan ilçe ve köylerdeki sorunları öğreniyorum.Bu şekilde sorunları tespit ederek vatandaşlarımıza çözüm sunmaya gayret ediyorum" dedi. Sıklıkla okallara gittiğini belirten Kaymakam Kurt; "Özellikle kız çocukları için burada rol model olmak benim için çok onur verici. Genellikle 'öğretmen, polis ya da hemşire olmak istiyorum' diyorlardı. En son karne gününde sorduğumda, kızların çoğu kaymakam olmak istiyoruz dediler. Özellikle kız öğrencilerimiz sürekli mektup yazıyorlar, ben de bu mektupların hepsini saklıyorum" diye konuştu.