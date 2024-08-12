Sağlık kahramanları deprem, sel, yangında görev yapıyor: En zor görevlerde hep en öndeler!

Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde önemi giderek artan ve 2003 yılından beri hizmet sunan UMKE, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ön sırada konumlandı Afetzedelerin enkazdan kurtarılmasının ardından ilk yardımı gerçekleştiren ekipler, vatandaşların hayatta kalması adına saniyelerle yarıştı. UMKE Farkındalık Haftasına özel açıklamalarda bulunan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Murat Genç, "Şu an Türkiye genelinde 16 binin üzerinde UMKE personeli var.

Aralarında doktorlar, hemşireler, paramedikler, acil tıp teknisyenleri gibi birçok branştan sağlık profesyoneli yer alıyor. Hepsi tam donanımlı. Hem hastaya müdahale ediyorlar hem de çadır kurma gibi konularında bilgi sahibiler. UMKE'ciler normal zamanlarda kendi sağlık kuruluşlarında çalışıyor. Onun dışında bize katılmak isteyenlere temel eğitim veriyoruz. Gerektiğinde kendilerini sahada görevlendiriyoruz. Acil veya afet durumlarda, alana ilk ulaşan, ilk müdahaleyi yapan, afetzedeye ilk sağlık hizmetini sunan aslında UMKE ekipleri oluyor. Acil müdahale ünitesi aracımız mevcut, malzemeleriyle birlikte hazır şekilde bekletiliyor" ifadesini kullandı.

HASTANE HİZMETİ SUNULUYOR

6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremlerde UMKE'nin alanda aktif görev aldığını hatırlatan Genç, "Asrın felaketini yaşadık. UMKE ekiplerimiz depremlerde çok kritik rol oynadı. Enkaz altından çıkanların alandan alınıp ambulansa ya da sağlık kuruluşuna iletilene kadar ihtiyacı olan işlemleri sağladı. Ekiplerimiz gittiği yerde bir saat gibi kısa süre içinde acil sağlık hizmeti sundu. İlerleyen günlerde de ameliyathaneleri, yoğun bakımları, hasta servisleri, doğumhaneleri, poliklinik hizmetleri olmak üzere çok çeşitli konularda hizmet sağlayan seyyar sahra hastaneleri hizmete girdi" diye konuştu.

ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

Yurt dışında UMKE'nin birebir örneği olmadığına da dikkat çeken Genç, "Bütün operasyonlar gönüllülük esasına dayanıyor. Dünyada eşine az rastlanabilecek büyüklüğe sahibiz. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Kıbrıs'ın ve Azerbaycan'ın UMKE ekipleri kurması için eğitimler düzenlendi" dedi.