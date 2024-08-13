18 PKK’lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Kavaklı ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "Gürz-6" oprasyonu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, generaller, subay ve astsubaylarla birlikte Ankara Jandarma Harekat Merkezi'nde bizzat takip etti.Yeryikaya yaptığı açıklamada operasyonunda 1'i ölü, 2'si sağ olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonda, "Terör Arananlar Listesinde" turuncu kategoride yer aldığı tespit edilen Armanç Devrim kod adlı Hacer Tekin ölü olarak gri kategoride yer aldığı tespit edilen Zin kod adlı Aysel İnce ile birlikte sözde Van Eyaleti YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüten Adile Zagros Hebun kod adlı Hebun Hevi'nin de teslim olması sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda 17 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.