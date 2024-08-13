5,2’lik deprem başta Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa Adıyaman ve Osmaniye’de hissedildi

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Suriye'nin Hama bölgesinde saat 23.56 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde olan deprem Türkiye'nin en güneyindeki Hatay'da ve çevre illerde hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar tedbir amaçlı sokağa çıktılar.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, "12.08.2024 Pazartesi saat 23.56'da AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Hama (Suriye) merkezli 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Osmaniye'de de hissedildi. Panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Kilis ve Osmaniye Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, "Suriye Hamam'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Deprem nedeniyle ilimizde can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileriz. Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandılar.

ENDİŞE ETMEYİN

Deprem Uzmanı Naci Görür de sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda endişe etmeye gerek olmadığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı: "Suriye'de peş peşe deprem. İlki öncü diğer 5,5'lik ana deprem. Depremler Hatay'daki Ölü Deniz Fayı'nın devamı üzerinde ve Hama yakınlarında. Suriye'deki Ölü Deniz Fayı'nın Türkiye'deki devamı Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk. Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin, sevgiyle."