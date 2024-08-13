75 milyon avans verip senet imzalattılar

Eski Adalet Partisi Milletvekili Halil Yurtseven'in vefatının ardından Manisa'da bulunan yem fabrikası (YEMSAN) damadı Erkan Dereli'ye miras olarak kaldı. Şirketin başına geçen iş adamı pandemi döneminde yaşadığı zorlukların ardından Mart 2024 yılında satmaya karar verdi. Farikanın satılacağını öğrenen Efe N. ve Adem S. iş adamıyla irtibata geçtiler fakat fabrikanın olduğunu gören iki ortak fikir değiştirdi. Develi'nin çeklerini ödemekte yaşadığı güçlüğü gören Efe N. ve Adem S. iş adamıyla tekrar görüşmek istedi. Taraflar yaptıkları görüşmede bir miktar para ve tekne karşılığında fabrikanın satışının yapılması hususunda anlaşmaya vardı.Erkan Develi, anlaşmada vaadedilen ile verilecek olan teknenin aynı olmadığı ve icra dosyaları ile banka faizlerinin yüksek çıkması nedeniyle ortaklardan bir miktar daha para istedi. İddiaya göre Efe N, Adem S. ve Cem isimli kişiler bu teklifi kabul etmeyerek, 'Ya tapuyu devredeceksin, ya da hisseleri devredeceksin aksi takdirde senin için iyi şeyler olmaz' diyerek tehdit ettiler. İş adamı Erkan Dereli aldığı tehditler sonrası kendisine avans olarak verilen 75 milyon 500 bin lira karşılığında senet imzaladı. 10 Temmuz günü Erkan Dereli'nin kızını arayan Cem isimli şahıs, 'Babana söyle fabrikayı bize sattı. Hemen devirleri yapsın yoksa kötü olur' dedi. Durum karşısında korkan kız, babasını arayarak olanları anlattı. 15 Temmuz günü İstanbul Beşiktaş'taki evinde oturan Develi'nin zili çaldı ve site güvenliği kendisine sipariş geldiğini söyledi. Sipariş beklemediğini belirtse de zilin çalmaya devam etmesi üzerine durumdan şüphelenen iş adamı durumu polis ekiplerine haber verdi. 3 şüphelinin geldiği aracın fabrikaya gelen araçla aynı olduğunun belirlenmesi üzerine iş adamı suç duyurusunda bulundu. Emniyette ifade veren şüphelilerden Bülent A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.