CHP zulmüne emekçi isyanı: Lafta hak, hukuk deyip hayatımızı mahvettiler

İzmir'de yıllardır CHP yönetimindeki Karşıyaka Belediyesi, işçi ve emekçilere baskı ve zulüm uygulanan bir merkeze dönüştü. Belediye yıllardır düzenli maaş ödemeyerek mağdur ettiği işçileri, bir de tazminatsız olarak işten atarak hayatlarını altüst etti. Belediyeye bağlı Kent A.Ş. bünyesindeki restoran ve kafelerde çalışan işçiler 3 yıldır maaşlarını zamanında ve tam alamadıkları gerekçesiyle 3 günlük iş bırakma eylemi yaptı. Ancak belediye yönetimi, haklarında tutanak tuttuğu 93 işçiyi, İş Kanunu'nun "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" maddesini gerekçe göstererek tazminat bile ödemeden işten attı.Karşıyaka Belediyesi'nde uğradıkları haksızlığı SABAH'a anlatan işçiler, yaklaşık 3 yıldır maddi krizle boğuştuklarını dile getirdi. Mağdur işçilerden biri olan Kerem Akdağ, belediye yönetiminin keyfi harcamalarından tasarruf etmediğini, tüm yükü ise emekçiye yüklediğini belirterek, "CHP, İzmir'de tam anlamıyla bozulmuş durumda. Belediye arabasıyla tatile gidiyorlar, evlerini yaptırıyorlar. İşçilerin maaşını 4-5 taksitte dalga geçer gibi veriyorlar. Tekirdağ'dan bir özel kalem getirttiler, araç beğenmiyor. Son modelini istiyor. Çoğu arkadaşımız parasızlıktan tefecilerin eline düştü, 'Kurtarın beni' diyen çok kişi var. Bizi bitirdiler. Bunların yüzünden 20 yıllık evliliğim sona erdi. Yazıklar olsun bize bunları reva görenlere" ifadelerini kullandı. 'İsmini paylaşmak isteyen bir diğer mağdur işçi ise belediye yönetimi tarafından kaynakların sorumsuzca kullanıldığına dikkat çekerek, "Belediyenin parasıyla 6-7 milyon liralık halı aldılar, halı ortada yok. İşçiler beş parasız geziyor, yönetimdekilerin hanımları sıcak şarap beğenmiyor. Çoluğumuza çocuğumuza ekmek götüremiyoruz. Bunların yüzünden hepimizin banka sicilleri bozuk. Kredi kartı bile vermiyorlar. Ben de CHP'liyim ama artık kendimi koyun gibi hissediyorum. 'Batık belediye aldık' diyorlar. Bir önceki belediye de CHP'li değil miydi? Bu nasıl iş? Belediye Başkanı Cemil Tugay'ken her şey rezil bir hale dönüştü, bir de kendisini mükafat olarak büyükşehir belediyeye başkan yaptılar" diye konuştu. Öte yandan belediyedeki birçok işçinin de maaşlarını tam alamadıkları için borç içinde olduğu ve bir zabıt memurunun bu yüzünden canı kıydığı belirtildi.KarşıyakaBelediyesi'nin işten attığı işçiler belediye önünde eyleme başladı. Dün belediye binası önünde toplanan bir grup, alkışlar eşliğinde sloganlar attı. Basın açıklaması yapan Genelİş İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, işçilerin maaşlarını düzenli olarak alamadıklarını ve bu nedenle geçinemediklerini belirterek, "30 Temmuz'da bir eylem gerçekleştirdik sosyal tesislerde. Sosyal tesisleri kapattık, maaşımızı alamadığımız için işten kaçınma hakkımızı kullandık. Çünkü bir önceki hafta 6 bin lira Haziran ayından maaşımız yatmıştı. Aslında tamamı yatması gerekirken, 6 bin lira yattığı için arkadaşlarımız bu eylemi yaptılar. 93 arkadaşımızın iş akitleri feshedildi. Belediye binası önünde direnmeye devam edeceğiz. Tabii ki görüşmelerimiz, yasal sürecimiz olacak, mahkemeye başvuracağız" dedi./ SABAH