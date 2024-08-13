DEM Parti’nin PKK kontrolünde olduğu belgelendi! Örgütün talimatlarına uymayan başkana tehdit

Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, milli bayramlara katıldığı, şehit annesine hizmet verdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasınan indirmediği için baskılara uğradığını öne sürerek partisinden istifa etmişti.

PKK TEHDİT ETTİ

Budak'ın PKK silahlı terör örgütünün talimatlarına uymadığı, belediyede yapılan bazı harcamalara ve atamalara karşı çıktığı öğrenildi. Öte yandan Budak'ın belediye başkanlığı görevinden de istifa etmesi için PKK tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.