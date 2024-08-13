DEM Parti’nin PKK kontrolünde olduğu belgelendi! Örgütün talimatlarına uymayan başkana tehdit

Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, milli bayramlara katıldığı, şehit annesine hizmet verdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasınan indirmediği için baskılara uğradığını öne sürerek partisinden istifa etmişti.
PKK TEHDİT ETTİ
Budak'ın PKK silahlı terör örgütünün talimatlarına uymadığı, belediyede yapılan bazı harcamalara ve atamalara karşı çıktığı öğrenildi. Öte yandan Budak'ın belediye başkanlığı görevinden de istifa etmesi için PKK tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.
CHP ZİYARETİ
Budak, Cemile Duman'ın belediye başkan yardımcısı yapılması için kendisine baskı uygulandığını da söylemişti. Belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilmesi istenen Cemile Duman'ın ilçeye gelmediği, ilçenin sorunlarıyla ilgilenmediği öğrenilirken, Duman'ın kent uzlaşısı kapsamında CHP'den seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i de ziyaret ettiği basına yansıdı.