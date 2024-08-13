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Giriş Tarihi: 13.8.2024 10:53

Eski milletvekilinin oğlunun şüpheli ölümü

Kadıköy'de 38 yaşındaki Alican Aktürk 6'ncı kattan düşerek yaşamını yitirdi. Eski Milletvekili Yıldırım Aktürk'ün oğlu olan Aktürk'ün kesin ölüm sebebi otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eski milletvekilinin oğlunun şüpheli ölümü

İstanbul Kadıköy Caddebostan'da meydana gelen olayda, ANAP eski milletvekili Yıldırım Aktürk'ün oğlu olan 38 yaşındaki Alican Aktürk oturdukları apartmanın 6'ncı katından düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerinde savcı ve polisin incelemesinin ardından Aktürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MEKTUP BULUNDU

Fotoğraf sanatçısı olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Alican Aktürk'ün ölmeden önce bıraktığı bir mektup olduğu öğrenildi. Yazılan mektup Aktürk, tarafından mı yazılıp yazılmadığının belirlenmesi için incelemeye alındı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Komşuları ve arkadaşları Aktürk'ün herhangi bir sorunu olmadığını belirttiler. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Alican Aktürk'ün kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsi sonucuna göre ortaya çıkacak.

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Eski milletvekilinin oğlunun şüpheli ölümü
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