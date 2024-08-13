Ev sahibinin taksisine saldıran kiracı hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesindeki taksi şoförü M.S, evini B.A'ya 7 ay önce 10 bin liraya kiraladı. B.A. eve ilk taşındığında 5 bin lira kira ödedi daha sonra hiçbir ödeme yapmadı. Ev sahibi M.S, kiracısına telefon açarak kirayı istedi. Fakat geri dönüş alamayınca tahliye davası açtı.Bunu öğrenen B.A, M.S'ye kirayı ödeyeceğini, bir hafta içinde evden çıkacağını söyleyerek, taksi durağına gelip konuşmak istediğine ilişkin mesaj attı.

B.A, 28 Temmuz'da eşiyle birlikte M.S'nin çalıştığı taksi durağına giderek ev sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine B.A, M.S'ye ait taksinin ön camını yumruk atarak kırdı.

"EVİNİ BOŞALTMIYORUM, TAKSİTİNE ÇALIŞTIRMAYACAĞIM"

Şikayetçi olan M.S'nin alınan ifadesinde, B.A'nın kirasını ödemediği için mahkemelik olduklarını belirtti. Olay günü şüphelinin, çalıştığı taksi durağına geldiğini, kendisine küfür ettiğini, tehditler savurduktan sonra aracının camını kırdığını söyledi. M.S, "Yanıma gelir gelmez sen kimsin de beni evden çıkartmak için mahkemeye veriyorsun? Git icradan al paranı alabileceksen, vermiyorum. Evini boşaltmayacağım, taksini de bu durakta çalıştırmayacağım dedi. Bu şahıs beni dövmek için üzerime yürüdü. Taksimin ön camına bütün gücüyle vurdu ve camı kırdı sonra taksinin içine binmeye çalıştı. Davacı ve şikayetçiyim." dedi.

Tanık olarak ifadesi alınan D.Ş. de B.A. ve M.S'yi tanıdığını, ikili arasındaki kira kontratını da kendisinin hazırladığını beyanında bulundu. B.A'nın taahhüt ettiği kira bedelini ödemediği için M.S. ile mahkemelik olduklarının altını çizen D.Ş, "Olay günü saat 21.00 sıralarında durağa yolcu bıraktıktan sonra geldiğimde kavga ettiklerini gördüm. B.A, M.S'ye ağır küfürler ediyordu. Tam yanlarına geldiğim esnada B.A. birden koşarak taksinin ön camına yumruk salladı ve camı kırdı. Aracın şoför kısmının kapısını açarak binmek istedi." ifadesinde bulundu.

BİR ÇOK EV SAHİBİ CİDDİ MAĞDURİYETLER YAŞIYOR

Müşteki avukatı Nefise Gül müvekkilinin başına gelenlerin son dönemde bir çok ev sahibinin de aynı durumun içinde olduğunu ve ciddi mağduriyetler yaşandığını ifade etti. Avukat Gül, "Evi kiraladığı günden bu yana kira borcunu hiç bir şekilde ödemeyen kiracı, kelimenin tam anlamıyla müvekkilin evini işgal etmektedir. Kira alacağını tahsil edemeyen ve her geçen gün zararı büyüyen müvekkil tarafımıza ulaşmış, konuyla ilgili icra kanalı aracılığıyla hukuki süreç başlatıldıktan kısa bir süre sonra kiracı tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kalarak darp edilmiştir." Beyanında bulundu. Kiracı B.A'nın evden tahliyesi için icra hukuk mahkemesinde tahliye davası açtıkları söyleyen Gül, müvekkilinin maddi ve manevi zararının giderilerek, şüphelinin hak ettiği cezayı alması için sürecin takipçisi olacağını belirtti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA YER ALIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, B.A. hakkında 'tehdit', 'hakaret" ve 'mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı taksi durağının güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, B.A'nın müşteki M.S'nin üzerine yürüdüğü ve taksisinin camına yumruk atıp kırdığı, çevredekilerin de B.A'yı sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer alıyor.