Fahiş plaka çetesine operasyon

Antalya'da araçlar için aldıkları özel plakaları fahiş fiyata sattığı iddia edilen çeteye geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonla ilgili yürütülen soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Antalya İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbarda, C.Ç. isimli kişinin yönettiği bir sosyal medya hesabında 2 polis memurunun rüşvet karşılığında özel plaka sattığı ve polis derneğine bağışın önüne geçildiği belirtildi. İncelemelr neticesinde, şüpheli olduğu tespit edilen 13 kişiden 6'sının evinde arama yapıldı. Şüpheli polis memuru C.Ç.'nin evinde yapılan aramalarda 24 adet kullanımı yasak baskılı ve 'APP' diye tabir edilen plakalar ele geçirildi. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerin internet üzerinden görüşme yaptığı ve şebekenin özel plaka satarken harf ve rakam grupları göz önüne alınarak özellik durumuna göre 2 ila 15 bin arasında bir para talep ettiği öğrenildi. Böylece Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı'nın yaklaşık 2 milyon lira zarara uğratılarak paraların vakıf yerine şebekenin eline geçtiği ve polislere rüşvet verildiği belirlendi.