Kentsel dönüşüm adı altında arsa satışı! Mansur Yavaş parsel parsel satmaya doyamadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak İlçesi, Boğaziçi Mahallesi 51126 Ada 2 Parsel'de bulunan arazinin inşaat yapılması için 807 milyon 723 bin 912 TL'ye satıldığı ortaya çıktı. CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'nin bu kararı, kamuoyunda tepki çekti.

Mülkiyeti ABB'ye ait Mamak İlçesi, Boğaziçi Mahallesi 51126 Ada 2 Parsel üzerinde, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi alanındaki hak sahiplerine taahhüt edilen konutlardan bir kısmının imalatı ve finansmanı amacıyla, 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat ihalesi yapıldı. Bu işin tahmini bedeli 807 milyon 723 bin 912 TL olarak belirlendi.