Milletin iktidarı 23 yıldır işbaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de 'Erdemliler Hareketi' ve Türkiye'nin 39'ncu siyasi partisi olarak Türk siyasetine giren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), çeşitli engellemelere karşı yaptığı tüm reformlarla başarı dolu 23 yıllık serüvenini sürdürüyor. 23 yılın kilometre taşları eser ve hizmetlerle adım adım döşendi. Halkın desteğini alarak gönüllerde taht kuran AK Parti, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla emin adımlarla yoluna devam ediyor. Partinin 23'ncü yıldönümü kutlamaları için 14 Ağustos'ta Edirne'den Kars'a 81 ilde kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Partinin yeni yaşı "Umudun, Geleceği ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla yurdun dört bir yanında görkemli ve sade etkinliklerle kutlanacak. Başkentteki merkez kutlama törenine, parti kurucuları, bakanlar ve parti yönetimi katılacak.Milletvekilleri ve il başkanları kendi illerindeki kutlamalarda hazır bulunacak. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, "Aydınlığa açık karanlığa kapalı" sloganıyla yola çıktı. Partinin kurucusu Recep Tayyip Erdoğan, o gün yaptığı konuşmada, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullanmıştı. 16 Ağustos 2001'de AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi. 3 Kasım 2002'deki genel seçimde yüzde 34.28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidar oldu. AK Parti, Erdoğan'ın hükümeti kurmasının ardından ilk sınavını 2004 mahalli idareler seçimlerinde verdi. AK Parti aldığı yüzde 41,7'lik oy oranıyla sandıktan birinci parti çıktı ve bin 950 belediyeyi kazandı. AK Parti, o dönemden bu yana ulaşımdan sağlığa, eğitimden sosyal haklara kadar birçok alanda devrim niteliğinde adımlar attı ve yaptığı hizmetlerle halkın gönlünde taht kurdu.