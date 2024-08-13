PKK’nın talimatlarına uymayınca... DEM Parti’li başkana tehdit

DEM Parti'den istifa eden Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak'ın belediye başkanlığı görevinden istifa etmesi için PKK silahlı terör örgütü tarafından tehdit edildiği öğrenildi. Budak, milli bayramlara katıldığı, şehit annesine hizmet verdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirmediği, PKK'nın talimatlarına uymadığı, belediyede yapılan bazı harcama ve atamalara karşı çıktığı için baskı gördüğü iddiasıyla partisinden istifa etmişti. Cemile Duman'ı başkan yardımcısı yapması için de baskı gördüğünü söyleyen Budak'ın partiden istifa etmesinin ardından şimdi de belediye başkanlığı görevinden istifa etmesi için baskı ve tehdit aldığı ortaya çıktı. PKK'nın ısrarla belediye başkan yardımcısı olmasını istedikleri Cemile Duman'ın, örgüt paçavralarının önünde fotoğrafı olduğu, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılandığı ortaya çıktı.