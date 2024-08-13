‘Türk bayrağı astığım için tehditler alıyorum’

Van'ın Muradiye ilçesinde 2018'den beri Türk Otağlarından oluşan ve birçok kültürel faaliyetin gerçekleştirildiği bir tesisi işleten Kırgız Türkü Kanatbek Aytaç, 31 Mart seçimleri itibariyle DEM Parti'nin yönettiği Belediyeden hizmet alamadığını söyledi. Terör sempatizanlarınca tehdit edildiğini, daha önce de atlarının telef edildiğini söyleyen Aytaç, "Geçtiğimiz gün ilaçlama makinesi kullanan birini gördüm. Mazotunun olmadığını söyledi. Mazotu vereyim dedim 'motor arızalı' dedi. Neden yardımcı olmuyorsunuz deyince 'Bayrakları indirin, hizmet edelim' cevabı aldım. Kimse kusura bakmasın; benim kellem iner, bu bayraklar inmez" dedi.